تحذير من هذه الخاصية| تحديث آيفون الجديد يثير أزمة عالمية.. و"أبل" ترد

أيفون وانتهاك الخصوصية.. أصدرت شركة آبل Apple نظام تشغيلها الجديد iOS 17 لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويحتوي الإصدار الأحدث من نظام تشغيل iPhone على عدد من المميزات والخصائص، ومن أهم تلك المميزات خاصية NameDrop الجديدة.

وتتيح خاصية NameDrop مشاركة تفاصيل الاتصال عن طريق وضع جهاز iPhone الخاص بك بالقرب من جهاز iPhone خاص بشخص آخر، ولكن أثارت تلك الخاصية جدلًا واسعًا بين مستخدمي هواتف أيفون، وذلك بسبب مشاركة بيانات حساسة دون موافقة المستخدم.

تدخل الشرطة الأمريكية بسبب خاصية NameDrop

وتعمل خاصية NameDrop لإرسال معلومات جهة اتصال جديدة، وليس لتحديث جهة اتصال موجودة بالفعل، ولكن حذرت الشرطة الأمريكية مستخدمي هواتف الأيفون وأبل ووتش من استخدام هذه الخاصية حيث أنه من الممكن تبادل معلومات من المستخدمين بدون موافقتهم.

وقامت أقسام الشرطة بولايات أوهايو وأوكلاهوما وبنسلفانيا بنشر تحذيرات عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونوهت أقسام الشرطة أنه بمجرد تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 17.1، ويقترب جهاز الايفون بجهاز أخر ربما يتم مشاركة بيانات المستخدمين تلقائيًا.