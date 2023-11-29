الزمالك فريق جبار.. ماذا فعل شيكابالا مع سامسون وجماهير الأبيض؟

فى لفتة طريفة من شيكابالا تجاه سامسون أكينولا قام بتحفيظه هتافات الحماهير، وذلك أثناء قيامهما بعمليات الإحماء خلف المرمى المواجه لجماهير نادي الزمالك أثناء مواجهة مودرن فيوتشر في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التى أقيمت على استاد السلام، حيث قام بترديد هتافات نادي الزمالك معه لتعليمه.

ورصد عدسة صدى البلد قيام شيكابالا بتحفيظ سامسون هتافات الجماهير والتى تفاعل معها.

فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك بمرمى مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح سيف الدين الجزيري، وعزز إبراهيما نداى النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وبدأ اللقاء بمحاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذي هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفا إلا انه تم إلغاؤه بداعي التسلل ومحاولات زملكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.