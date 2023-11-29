شاهد| ماذا فعلت جماهير الزمالك مع سيف الدين الجزيري

استقبلت جماهير نادي الزمالك لاعبهم سيف الجزيري أثناء استبداله فى مباراة الزمالك وفيوتشر، بهتافات حماسية وذلك بعد أدائه الكبير في اللقاء.

وهتفت الجماهير باسم سيف الدين الجزيري وطلب منه الحضور تجاه المدرج والذي لبى النداء لهم وقام بتحيتهم.

تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

فوز الزمالك على فيوتشر

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وبدأ اللقاء محاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذ هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفه إلا انه تم إلغاؤه بداعي التسلل ومحاولات زمالكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.