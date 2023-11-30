رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يوضح استعدادات الجالية للمشاركة في الانتخابات

تحدث رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن استعدادات الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: الجالية المصرية في ألمانيا مستعدة للانتخابات الرئاسية"، لافتا: بدأنا الحملة في منذ أكتوبر مع ك الجمعيات والجاليات الموجودة جميع ولايات ألمانيا".

وأضاف: سافرنا لبعض الولايات لتوعية المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرا: المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن مصري في الخارج".

واسترسل رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت،: "أيام الانتخابات ستكون بمثابة أيام عيد النسبة لنا وسنستقبل المصريين بالاغاني الوطنية والأعلام والورود لتشجيع المصريين على المشاركة".