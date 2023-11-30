وكيل حملة السيسي بإسبانيا: الانتخابات بالخارج لها طابع مختلف وأوروبا تنظر إلينا

كشف طارق النجار وكيل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بإسبانيا، آخر استعدادات انطلاق الانتخابات الرئاسية خارج مصر.

وقال طارق النجار في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" معظم أبناء الجالية المصرية في أسبانيا مؤيدين للرئيس السيسي في الانتخابات ".

وأضاف النجار:" أبناء الجالية المصرية في أسبانيا يوفرون كافة الدعم اللوجيستي والمادي لتسهيل حركة الناخبين المصريين واتمام العلمية الانتخابية بشكل جيد".

وتابع وكيل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بإسبانيا :"سوف نشهد عُرسا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج ".

واكمل طارق النجار :" الانتخابات خارج مصر يكون لها طابع مختلف وأوروبا تنظر إلينا"، مضيفا:" الانتخابات ليست محسومة لأحد ولازم كلنا ننزل ونشارك بأصواتنا في الانتخابات".