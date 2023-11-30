عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدى البلد

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «السينما والجندية المصرية فيلم "أبناء الصمت" بين الواقع والخيال» للكاتب صلاح محمد علي، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر أن يتوافر الكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.

ويستعرض الكتاب الأفلام التي تناولت الجندية المصرية أو اقتربت منها أو روح الجندية المصرية وعقيدتها القتالية، وكيف تم توظيف تلك الأفلام لرفع الروح المعنوية وتسجيل المعارف العسكرية وبطولات الجندية المصرية، كما يستعرض صورة الإنسان المصري المكافح والمقاتل من أجل سلامة أراضيه واستقلال بلاده.

txt

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

txt

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

وأيضا يستعرض الكتاب الأفلام التي تؤكد على الصفات الإيجابية في الإنسان المصري في ساحة المعركة والشرف، وتبرز ما يتمتع به من قدرات قتالية واستعداد للتضحية بالروح والابن والأب والشقيق من أجل سيادة الوطن الغالي، مما يعطي صورة إيجابية للإنسان المصري الذي لا يقبل الهزيمة ولا يخشى مواجهة أقوى الدول وويلات الحروب، مؤكدة مدى استيعاب الجندي المصري للعصر بكل إنجازاته الحضارية.

ويتوقف الكتاب عند حدود السينما الروائية والأفلام السينمائية الروائية، ومنها فيلم أبناء الصمت (إخراج محمد راضي عام 1974 الذي تناول حرب الاستنزاف أو الحرب المستحيلة، وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والانتصار والعبور العظيم بين الواقع والخيال.

احتفالات وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الدولى للكتاب المصرية العامة للكتاب هيئة الكتاب حرب الاستنزاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

ترشيحاتنا

عامر حسين: الزمالك لم يقدم خطابات رسمية بخصوص مشاركته في كأس الرابطة

بدأت في صلاة الظهر وتذكرت عدم أداء الصبح.. فهل يجوز تغيير النية؟

ميدو يهاجم منتقدي معتمد جمال: مدرب كبير.. وحزين من ولاد النادي

بسبب تراجع سكان أوكرانيا.. بوتين يطالب الروسيات بإنجاب 8 أطفال على الأقل

"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

جمعوا أموالا طائلة من المواطنين.. ننشر تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين لأمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ