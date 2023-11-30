"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «السينما والجندية المصرية فيلم "أبناء الصمت" بين الواقع والخيال» للكاتب صلاح محمد علي، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر أن يتوافر الكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.

ويستعرض الكتاب الأفلام التي تناولت الجندية المصرية أو اقتربت منها أو روح الجندية المصرية وعقيدتها القتالية، وكيف تم توظيف تلك الأفلام لرفع الروح المعنوية وتسجيل المعارف العسكرية وبطولات الجندية المصرية، كما يستعرض صورة الإنسان المصري المكافح والمقاتل من أجل سلامة أراضيه واستقلال بلاده.

وأيضا يستعرض الكتاب الأفلام التي تؤكد على الصفات الإيجابية في الإنسان المصري في ساحة المعركة والشرف، وتبرز ما يتمتع به من قدرات قتالية واستعداد للتضحية بالروح والابن والأب والشقيق من أجل سيادة الوطن الغالي، مما يعطي صورة إيجابية للإنسان المصري الذي لا يقبل الهزيمة ولا يخشى مواجهة أقوى الدول وويلات الحروب، مؤكدة مدى استيعاب الجندي المصري للعصر بكل إنجازاته الحضارية.

ويتوقف الكتاب عند حدود السينما الروائية والأفلام السينمائية الروائية، ومنها فيلم أبناء الصمت (إخراج محمد راضي عام 1974 الذي تناول حرب الاستنزاف أو الحرب المستحيلة، وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والانتصار والعبور العظيم بين الواقع والخيال.