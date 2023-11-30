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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. إسرائيل تعلن تسلم قائمة جديدة بأسماء أسرى ستفرج عنهم حـ. ماس

الأسري
الأسري

أعلنت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه تسلم قائمة جديدة بأسماء النساء والأطفال الأسري المنتظر إطلاق سراحهم لدى حركة حماس، وفقا لشبكة CNN.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل، تلقت إسرائيل قائمة بأسماء النساء والأطفال، وفقا لبنود الاتفاق، وبالتالي سيتم استئناف التهدئة".

وفي بيان صدر في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض عرضا لاستقبال 7 نساء وأطفال محتجزين وجثث 3 آخرين قتلوا في القصف الإسرائيلي مقابل تمديد الهدنة.

وأكدت إسرائيل وحماس أن وقف القتال سيمتد ليوم آخر مع استمرار المحادثات من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وجاء هذا الإعلان قبل 20 دقيقة من انتهاء الهدنة.

وعلى جانب آخر، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن جهود تمديد الهدنة لم تنضج حتى الآن، وما جرى تقديمه لحماس حتى الآن لتمديد الهدنة ليس أهلاً للدراسة.

وذكر القيادي في حركة حماس، أن المقاومة هيأت نفسها لأي احتمال بعد انتهاء الهدنة.

وأضاف حمدان قائلا :"  إذا قام الاحتلال بأي عدوان فالمقاومة مستعدة وإذا استمر الهدوء فسنواصل التهدئة.

وزاد: إذا أبدى الاحتلال استعداداً لتبادل الأسرى كبار السن فنحن مستعدون لذلك بما يعنيه من تمديد للهدنة وما يجري الحديث بشأنه الآن هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وبعدها ندخل في الحديث عن تبادل الأسرى.

واكمل : وقف إطلاق النار ليس كافيا بالنسبة إلينا بل يجب أن تنسحب آليات الاحتلال من غزة ويوقف أعماله العدائية ولن يكون أي حديث عن تبادل الأسرى العسكريين لدينا قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس

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الأسرى حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي تمديد الهدنة القصف الإسرائيلي

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