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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يواصل سلسلة ندواته التثقيفية لنشر الوعي البيئي

ندوات تثقيفيه
ندوات تثقيفيه

صرح المهندس سيد عبد العزيز  وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بأنه يتم مواصلة تنفيذ  سلسلة ندوات  تثقيفية لنشر الوعى البيئى لدى  طلاب المدارس  بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة  بالمديرية.

وأشار “عبد العزيز” إلى ان الندوات تتضمن نشر الوعى لدى  الطلاب لإتباع  السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب العادات السلبية التى لها مردودها السييء على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

إدارة شئون البيئة ارة التربية والتعليم أخلاق التثقيفية الب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء الإنسان المصري رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ل وزارة التربية والتعليم لتربية والتعليم لبناء الإنسان وكيل وزارة التربية والتعليم

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