خير النادي عليه.. عضو مجلس الزمالك السابق يرفض عودة أحمد فتوح

علق حمادة أنور، عضو مجلس الزمالك السابق، على أزمة أحمد فتوح مع النادي، عبر برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال حمادة أنور: “خير النادي عليه.. وجمهور الزمالك لن يوافق على عودة فتوح بدون تجديد محتاج يضحي عشان الجمهور يتقبله”.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةا لمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وسجل أحمد مصطفى "زيزو" أهداف الزمالك عند الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل إبراهيما نداي هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 45+3 من زمن اللقاء.

وقفز نادي الزمالك 6 مراكز بعد تحقيقه للفوز على مودرن فيوتشر، ليصعد من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة.