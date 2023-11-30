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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تصل لـ100 ألف جنيه.. تعرف على مفهوم «الصمت الانتخابي» وعقوبة من يُخالفه|فيديو

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية

قال الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت أمس 29 نوفمبر موعدًا لوقف الحملات الإنتخابية للمرشحين الرئاسيين، وهو ما تتم تسميته بمرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات المصريين فى الخارج.

وأضاف رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية لميس سلامة، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الصمت الانتخابي معناه أن تكف وسائل الإعلام عن نشر البرامج الخاصة بالمرشحين وأن تقوم بالكف عن عمل الدعايا للمرشحين المختلفين.

وتابع رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، أن الصمت الإنتخابي قامت به الهيئة الوطنية للإنتخابات من أجل إعطاء الفرصة للناخب بأن يدلي بصوته دون أن يتأثر بأى تأثيرات مختلفة، لافتًا إلى أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عليه عقوبة قانونية وهي عقوبة مالية حاسمة لكل من يتهاون فى تطبيقها المدة المحددة للدعايا وبدء الصمت الانتخابي، والتي لا تقل عن الـ10 ألاف ولا تزيد على الـ100 ألف جنيه.

الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي المصريين في الخارج الحملات الانتخابية عقوبة قانونية

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