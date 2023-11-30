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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رضوان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر تعد أمرًا حيويًا وضروريًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، فالانتخابات الرئاسية هي فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

 المشاركة السياسية قوة الديمقراطية

 

وأضاف “رضوان” خلال تصريحات صحفية له أن الاقتراع  يعتبر  في هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري، حيث تعكس المشاركة السياسية قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية.

وأكد النائب طارق رضوان، أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر، فعندما يشارك المواطنون في الاقتراع، يتمكنون من اختيار المرشح الذي يعتقدون أنه يمثل أفضل مصلحتهم ويملك القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي احتياجاتهم. وبالتالي، يتم تعزيز الشفافية والشرعية السياسية من خلال إرادة الشعب المعبر عنها بشكل حر وديمقراطي.

وأوضح النائب ايضا أن مصر  تشهد  حاليًا تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي قوي. المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز هذا الاستقرار من خلال تعزيز الشرعية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة. وبالتالي، يتم تعزيز الثقة في الحكومة والاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

واشار رئيس لجنة حقوق الإنسان الى أن مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولها تأثير كبير على القرارات الدولية. المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تمنح المصريين الفرصة لتحديد ممثلهم السياسي الذي يمكنه التأثير على القرارات الدولية التي تؤثر في مصر والمنطقة بشكل عام. وبالتالي، يتم تعزيز الصوت المصري وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للبلاد.

وتابع حديثه قائلا:"من خلال المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، يمكن للمواطنين المصريين أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم ويدافعوا عن حقوقهم وحرياتهم. فالمشاركة السياسية تعزز الاستقلالية وتعطي الفرصة للمواطنين للمطالبة بالتغيير والإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبالتالي، يتم تعزيز الديمقراطية وتحسين جودة الحياة في مصر".


واختتم حديثه عن  المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر قائلا انها:" ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. فهي تعزز الشفافية والشرعية السياسية، وتعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتؤثر على القرارات الدولية، وتعزز الاستقلالية وحقوق الإنسان. لذا، يجب على المواطنين المصريين الاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في البلاد.

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