شركة عالمية تخطط لحفر 4 آبار بترول جديدة بالصحراء الشرقية| تفاصيل

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جورج ماكسويل رئيس شركة ترانس جلوب الكندية و كريج روبرتسون مدير الشركة في مصر لمتابعة و استعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وانتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية .

و تابع الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر ٤ آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في اطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات انتاجها البالغة حاليا نحو ٥ر١١ الف برميل مكافيء يومياً .

و أبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في اعمالها في قطاع البترول المصري في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG ) .



و اكد الملا خلال اللقاء على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الانشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر ، مشيرا الي أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج ، و اضاف ان استخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة علي تحقيق نتائج ايجابية الفترة المقبلة .

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.