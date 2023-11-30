عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة خاصة عن مشواره|«ويل سميث» يصل السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

تأكد وصول النجم ويل سميث لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي  الليلة وتقديم ندوة خاصة عن مشواره.

يتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

حفل الافتتاح مساء اليوم من المنتظر أن يشهد حضور عربي ودولي كبير في ظل توافد النجوم من كل العالم لمدينة جدة من أجل النسخة الثالثة للمهرجان السعودي.

وتقدم الأفلام المختارة بالمهرجان مجموعة متنوعة من الأعمال العالمية من إنتاج مواهب دولية جديدة، كالفيلم الرومانسي التاريخي "جانّ دو بارّي" – من إخراج مايوين وبطولة جوني ديب –  بدعم من صندوق البحر ألأحمر الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائي.

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي افتتاح مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي النجم ويل سميث حفل أفتتاح مهرجان البحر الأحمر حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

فن جميل تفتتح معرض "نورتُونا" احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لـ "سينما الحي"

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بالنجم التركي بوراك

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم رانفير سينغ وديان كروجر وعبد الله السدحان

أمينة خليل عضوا بلجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

"فيلم العلا" تقدم جائزتين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تفاصيل عرض مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

حوجن يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

ترشيحاتنا

الإمارات تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر

قبل انتهاء التسجيل.. شروط حج الجمعيات الأهلية وخطوات التقديم

حقيقة مفاوضات بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. تفاصيل

أول تعليق من روسيا على برنامج التعاون الجديد بين حلف الناتو وأوكرانيا

انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

بسبب رسائل على تيليجرام.. اعتقال طفلين مسلمين بألمانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ