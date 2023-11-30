ندوة خاصة عن مشواره|«ويل سميث» يصل السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تأكد وصول النجم ويل سميث لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة وتقديم ندوة خاصة عن مشواره.

يتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

حفل الافتتاح مساء اليوم من المنتظر أن يشهد حضور عربي ودولي كبير في ظل توافد النجوم من كل العالم لمدينة جدة من أجل النسخة الثالثة للمهرجان السعودي.

وتقدم الأفلام المختارة بالمهرجان مجموعة متنوعة من الأعمال العالمية من إنتاج مواهب دولية جديدة، كالفيلم الرومانسي التاريخي "جانّ دو بارّي" – من إخراج مايوين وبطولة جوني ديب – بدعم من صندوق البحر ألأحمر الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائي.