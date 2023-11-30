مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بالنجم التركي بوراك

يقدم النجم التركي بوراك أوزجيفيت ندوة خاصة اليوم بجدة في اول أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الموافق الخميس 30 نوفمبر الساعة 2 ظهرًا!

اشتهر بوراك بأدائه في دور السيد عثمان في سلسلة المغامرات التاريخية "المؤسس عثمان"، وقد حصل بوراك على العديد من الجوائز طوال مسيرته التمثيلية اللامعة.

سيقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، حيث سيشهد حفل افتتاحه العرض العالمي الأول للفيلم الرومانسي الخيالي السعودي "حوجن" (2023)، من إخراج ياسر الياسري.

ويصنف الفيلم من أفلام الفانتازيا الرومانسية وهو مقتبس من رواية " حوجن " للروائي إبراهيم عباس والتي تروي قصة جني طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة و يقع في حب إنسية.

وسيتم اختتام المهرجان بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "فيراري" (2023)، فيلم السيرة الذاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كلًا من آدم درايفر وبينيلوبي كروز، وسيُسدل الستار على المهرجان وبرامجه مع عرض خاص لفيلم "الصبي ومالك الحزين" (2023) للعبقري هاياو ميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.