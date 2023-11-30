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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها : المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.


وخلال الجلسة أكد الدكتور ناصر الجيزاوى على أهمية تحفيز وحث الطلاب على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطنى على الجميع، مؤكدا أن الجامعة شهدت عددا من الأنشطة والندوات بهدف التوعية وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.


واستعرض رئيس الجامعة متابعة إجراءات التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد 4  برامج بكلية الهندسة بشبرا ، وبرنامجين بكلية الهندسة ببنها ، و 4 برامج بكلية التربية ،  و 3 برامج بكلية الزراعة ، و 3 برامج بكلية العلوم،  وبرنامجين بكلية الفنون التطبيقية ، مؤكدا اننا نستهدف خلال الفترة القادمة أيضا التقدم لهيئات اعتماد دولية لاعتماد عدد من برامج الجامعة.


وأعلن الجيزاوى موافقة مجلس الجامعة على تخصيص عدد 3 جوائز كل فصل دراسي لأفضل مقرر على منصة إدارة التعلم بكل كلية قيمة الجائزة الأولى 5000 جنية والجائزة الثانية 3000 جنية والجائزة الثالثة 2000 جنية.
كما وجه رئيس الجامعه الشكر لعدد من مديرى الوحدات والمستشارين في مختلف القطاعات والذين أدوا دورهم خلال السنوات الماضية داخل الجامعة بكل كفاءة واقتدار وهم الدكتور عبد الرحيم شولح ، والدكتور سعد محمود سعد، والدكتور عزت الخياط ، والدكتور علاء سيد عبد الغفار ، والدكتور إبراهيم بزان ، والدكتور محمد معوض ، والدكتور محمد السيد أبو سالم ، والدكتور رؤوف توفيق ، والدكتورة نسرين إبراهيم .

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها شئون خدمة المجتمع تنمية البيئة

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