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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تؤكد اقتراب الجيل الجديد من موديل 3

صدى البلد

قامت تسلا بتحديث الطراز 3 في وقت سابق من هذا العام، وستطلق تسلا نسخة الأداء القوية من موديل 3 المحدث قريبًا، حسبما صرح ممثل للشركة لموقع CarSales العالمي الأسبوع الماضي. 

 تسلا تؤكد اقتراب الجيل الجديد من موديل 3 

وقالت شركة صناعة السيارات إن الطراز 3 Performance سيصل في النصف الأول من العام المقبل وسيكون شيئًا "مميزًا".

 

أخبرت شركة صناعة السيارات موقع CarSales.com.au أنها لم تدرك بالكامل إمكانات السيارة مع التكرار الأول، وتأمل في تصحيح تلك الأخطاء من خلال هذا النموذج المحدث. 

 

يمكن أن يصل أداء الطراز 3 الحالي إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.1 ثانية بينما يوفر نطاقًا يصل إلى 315 ميلًا بشحنة واحدة.

 تسلا تؤكد اقتراب الجيل الجديد من موديل 3 

يجب أن يبدو أداء الطراز 3 أيضًا متميزًا عن بقية المجموعة، ومن المحتمل أن يتميز بتصميم وعجلات فريدة. من الممكن أن يحتوي الطراز الجديد أيضًا على مكابح أكبر، وإطارات ذات أداء أفضل، وبرمجيات مخصصة تضع كل قوة السيارة في الاستخدام الفعال.

 

يعد سعر الطراز 3 Performance الجديد غامضًا، ولكن بالنسبة لبعض السياق، يبدأ النموذج الحالي بسعر 52380 دولارًا، بما في ذلك رسوم الوجهة البالغة 1390 دولارًا. تتقلب أسعار تيسلا، لذلك ليس من الواضح كم ستكلف النسخة المحدثة في الوقت الحالي.

 

 تسلا تؤكد اقتراب الجيل الجديد من موديل 3 

من غير المؤكد أن أداء الطراز 3 الجديد سيكون إضافة قوية إلى التشكيلة، قامت تسلا بتجديد سيارة السيدان في أغسطس، مما أعطى الطرازات ذات الدفع الخلفي والمتغيرات طويلة المدى تحديثًا أسلوبيًا من خلال تحديث الواجهات والمقصورة. يجب أن ينتشر المظهر الجديد إلى الطرازات الأخرى وتكوينات مجموعة نقل الحركة.

 

مع التحديث، قامت تسلا بزيادة نطاق الطراز 3 لكنها تركت أرقام الأداء دون تغيير. يمكن للطراز طويل المدى المحدث أن يصل إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 4.4 ثانية، مما يدفع الركاب إلى مقصورة داخلية متجددة مع إضاءة محيطة جديدة وزجاج صوتي وعازل للصوت محسّن. 

 

تظل الشاشة الضخمة بنفس الحجم، ولكنها تحتوي على حواف أقل حجمًا لتوفير مساحة إضافية للشاشة. نتوقع أن يبدو التصميم الداخلي للأداء متطابقًا تقريبًا.

3 Performance تسلا Performance السيدان موديل 3

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