تحياتى للزملاء فى الوسط الفنى.. إنجى شرف تعلن اعتزالها التمثيل

أعلنت الفنانة إنجى شرف اعتزالها الفن من خلال منشور عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت إنجى شرف :" بعد تفكير لوقت مش قصير

وبعد استشارة رب العالمين ، قررت اعتزال التمثيل نهائيًااااا .. وتحياتي لكل الزملاء والاصدقاء في الوسط الفني".

يذكر أن آخر أعمال إنجى شرف مسلسل “في الهوا سوا" عبارة عن 15 حلقة ويناقش مجموعة من القضايا في مصر وليبيا ويعمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وعن إحتضان الشعبين لبعضهما في إطار إجتماعي شيق.



وتقوم إنجي شرف في المسلسل بدور ميرڤت وهي شخصية مصرية متزوجة ويحدث لها مجموعة من المواقف وتتصاعد أحداث المسلسل في تشويق للجمهور.



"في الهوا سوا" تأليف الممثل الليبي عبدالباسط الجارد بطولة إنجي شرف، عبدالباسط الجارد، محمد عبدالجواد، شريف خير الله ومجموعة من الممثلين من مصر وليبيا بمشاركة العديد من الوجوه الشابة وإخراج حسن السيد وإنتاج مشترك بين وزارة الإعلام الليبي وشركة محروس المصري.



كما عرض مؤخرا لـ إنجي شرف حكاية "روليت" وهي إحدى حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" والتي عرضت على قناة C.B.C ولاقت نجاحا كبيرا.

ناقشت حكاية "روليت" مجموعة من القضايا وأهمها كواليس مايحدث في الوسط الفني من تناقضات.