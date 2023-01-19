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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي شرف تنتهي من تصوير مسلسل "في الهوا سوا”

إنجي شرف
إنجي شرف

انتهت النجمة إنجي شرف منذ أيام قليلة من تصوير مشاهدها في مسلسل "في الهوا سوا" وهو مسلسل إنتاج مصري ليبي ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


مسلسل “في الهوا سوا" عبارة عن 15 حلقة ويناقش مجموعة من القضايا في مصر وليبيا ويعمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وعن إحتضان الشعبين لبعضهما في إطار إجتماعي شيق.


وتقوم إنجي شرف في المسلسل بدور ميرڤت وهي شخصية مصرية متزوجة ويحدث لها مجموعة من المواقف وتتصاعد أحداث المسلسل في تشويق للجمهور.


"في الهوا سوا" تأليف الممثل الليبي عبدالباسط الجارد بطولة إنجي شرف، عبدالباسط الجارد، محمد عبدالجواد، شريف خير الله ومجموعة من الممثلين من مصر وليبيا بمشاركة العديد من الوجوه الشابة وإخراج حسن السيد وإنتاج مشترك بين وزارة الإعلام الليبي وشركة محروس المصري.


كما عرض مؤخرا لـ إنجي شرف حكاية "روليت" وهي إحدى حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" والتي عرضت على قناة C.B.C ولاقت نجاحا كبيرا.
ناقشت حكاية "روليت" مجموعة من القضايا وأهمها كواليس مايحدث في الوسط الفني من تناقضات. 
 

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"حكاية روليت" من تأليف مصطفى جمال هاشم بطولة نضال الشافعي، نجلاء بدر، إنچي شرف ومجموعة أخرى من النجوم وهو من إخراج معتز حسام وإنتاج مها سليم.
ومن جانبها أعربت إنجي شرف عن سعادتها بالمشاركة في حكاية "روليت" وقالت : فعلا مبسوطة من التجربة لأنها تجربة جديدة ومختلفة وأعادتني للدراما بشكل مختلف.


وأضافت "شرف" : سعيدة بردود الأفعال الجميلة حول المسلسل سواء من الجمهور أو النقاد كما كانت سعادتي كبيرة بمشاركتي مع مخرج كبير مثل معتز حسام وإنتاج مثالي للجميلة مها سليم.


وعن مشاركتها للنجمين نضال الشافعي ونجلاء بدر قالت إنجي شرف نضال الشافعي ونجلاء بدر أصدقاء لي منذ زمن ومشاركتي لهما في المسلسل وطدت علاقتنا أكثر واكثر خصوصا في تفاعلنا مع الجمهور.

إنچي شرف في الهوا سوا إنتاج مصري ليبي روليت مها سليم نضال الشافعي

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