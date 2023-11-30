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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يتعافى من الإصابة ويشارك في مران اليوم

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشور عبر فيسبوك حول موقف إصابة لاعب النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، . 

وكتب نجم منتخب مصر السابق: “طاهر محمد طاهر يتخلص من تورم كاحل القدم و يشارك في مران الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا”. 

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادى الأهلي، منح اللاعبين راحة يوم الأربعاء، لالتقاط أنفاس قبل أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات صباح الخميس، والتوجه إلى المطار للسفر إلى تنزانيا إستعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقررة السبت المقبل.

النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا دورى أبطال إفريقيا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا طاهر محمد طاهر مارسيل كولر

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