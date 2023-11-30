"هايروحوا شغلهم عادي".. التعليم تنفي منح المعلمين إجازة خلال الانتخابات الرئاسية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موقف المعلمين من اجازة الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر 2023 .

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم تطبيق اجازة الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء على المعلمين ، واقتصارها على الطلاب فقط في المدارس المنعقد بها لجان انتخابية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة انتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتجهيز 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية لتخصيصها كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية .

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، بضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس التي تقرر تخصيصها كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية لضمان ظهورها بالمظهر اللائق .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حصول طلاب المدارس التي تقرر تخصيصها كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية ، على اجازة الانتخابات الرئاسية ، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية

تضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.



ويدلي المصريون في الخارج غداً الجمعة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، وجاءت كالتالي:

*يقوم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية .

* إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

* حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر

* لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

*من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

* حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.