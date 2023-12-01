قصة كفاح سماح وبناتها.. بيبيعوا حمص الشام في إمبابة| فيديو

على كرسي متحرك..

لا يأس مع الحياة ولا حياة مع الياس كشفت الحاجة سماح والتي تبلغ من العمر 46 سنة لديها 4 أولاد، ولدين وبنتين متفوقين دراسياً.

قالت سماح لـ"صدى البلد" إنها لم تكمل تعليمها وحصلت على محو الأمية، ولكنها تستطيع القراءة والكتابة وتساعد أولادها في المذاكرة.

وأضافت انها تعمل كل يوم في منطقة إمبابة على ترابيزة صغيرة جدا في بيع حمص الشام بحب و صدق و وفاء وجميل وأنها حريصة جدا على نظافته، وأنه يوجد إقبال على الشراء و أنها تعمل كل يوم ليس لديها اجزات تعمل تساعد زوجها لانه لا يتحرك مريض ولا يعمل.

و استطردت أن الكرسي المتحرك و قصتها معه بدأ منذ شهر يوليو 2023 الماضي بعد تعرضها لتعب شديد بسبب مرض السكر و أنها سوف تجري عمليه و أضافت انها جلست ثلاثة شهور في البيت غير قادرة على الحركة وان جارتها تسمي ام جرجس اشتريت لها الكرسي المتحرك لكي تكون قادرة على النزول من البيت و التنقل.

تحدثت أنها كانت تعمل في مهنة الخضار قبل الكرسي المتحرك و عملت 10 سنوات قبل تعرضها للمرض.

أما عن مهنتها في حمص الشام قالت أنها مصدر رزقها الوحيد وأن أولادها يسعدوها في المهنة.

واختتمت بأنها منذ 45 عاماً في إمبابة ومن مواليد المنطقة وتتمني كرسي متحرك كهرباء لكي تكون قادرة على التحرك وتتمني ترميم السقف في منزلها وتتمني أيضا أن يكون لديها إمكانيات لتوسيع مشروعها وتتمني أيضا شقة في الدور الثاني لأنها تسكن في الدور الخامس وتتحرك بصعوبه

للتواصل مع مدام سماح

+20 114 427 5819



العنوان امتداد شارع الوحده إمبابة

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