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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الاثنين القادم.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة عن بناء الإنسان

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

صرح الدكتور خالد محمود عرفان، عميد كلية التربية بنين بالقاهرة بالمؤتمر الدولي التاسع  والذي يقام تحت عنوان: (التربية وبناء الإنسان في عالم متغير- رؤية أزهرية استشرافية)؛ وذلك في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تتصف به دائما كونها مؤسسة تربوية في المقام الأول. 

وأعلن عميد الكلية أن المؤتمر الدولي التاسع يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر رئيس شرف المؤتمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح فضيلته أن المؤتمر تنطلق فعالياته الاثنين والثلاثاء القادمين 4 و 5 من ديسمبر القادم 2023م بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، مشيرا إلى أن عنوان المؤتمر الدولي التاسع نابع من المسئولية الملقاة على عاتق كلية التربية كونها مؤسسة تربوية بجانب دورها التعليمي، لافتًا إلى أن المؤتمر يقام في ضوء التحديات المتلاحقة؛ بهدف الوصول لرؤية مشتركة لمؤسسات وبرامج إعداد المعلم ودورها في تربية المعلم والمتعلم لعالم متغير.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يتناول محاور عدة، منها: التعليم وآليات استقراء واستشراف الاحتياجات المستقبلية والتنمية المهنية المستدامة التي تمكن المعلمين من مواكبة التغييرات المتلاحقة المستمرة لعالم متغير، وتربية الإنسان لعالم متغير وفق منهج وسطي يضمن التوازن بين متطلبات الروح والعقل والبدن، مع التأكيد على قيم الاحترام والتسامح والتعايش السلمي مع الحفاظ على الهوية، بجانب تناول الفلسفات التربوية والفكر التربوي الإسلامي وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية في التعليم والعمل على تنمية مهارات التعايش السلمي والتعاون بين الأفراد، إضافة إلى تناول دور المعلم في بناء الإنسان المتكامل لعالم متغير، وطبيعة المناهج الدراسية التي تضمن تنمية وترسيخ مهارات التعلم المستمر وتحفيز المتعلم على البحث والتعلم الذاتي وتنمية مهاراته في التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.

يقام المؤتمر بجهود مقرري المؤتمر الدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كلية التربية بنين بالقاهرة شيخ الأزهر جامعة الأزهر

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