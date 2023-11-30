ينتشر القرنبيط بشكل كبير في الأسواق بموسمه ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة

المقادير

1 قرنبيط، متوسط الحجم

250 غرام لحم مفروم

1 بصلة، مبشورة

3 عصير الطماطم

1 بيضة، مخفوقة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيره كمون

بهار حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة سمن

1 فليفلة حلوة حمراء، مقطعة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم خشن، للوجه

1/4 كوب جبن موزاريلا مبشورة

طريقة التحضير

40 دقيقة

في قدر على النار، يسلق القرنبيط في ماء، ملح وكمون.

في قدر أخر، يوضع السمن مع البصلة وتذبل ثم يضاف اللحم والفليفلة، يقلى حتى يتغير لونه، يضاف عصير الطماطم وتترك اللحمة لتستوي، يضاف الملح، الفلفل والبهار.

يخلط القرنبيط مع اللحم مع ملعقة سمن ويفرد في صينية أو بايركس للفرن.

يدهن وجه خليط القرنبيط بالبيضة المخفوقة ثم ترش الجبنة والبقدونس، توضع الصينية في الفرن لتأخد لون لمدة ثلث ساعة.