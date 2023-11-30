أحد أعضاء الجالية المصرية بفرنسا: وعي كبير بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشفت جيهان جادو أحد أعضاء الجالية المصرية في فرنسا، آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج والتي تنطلق غدا.

وقالت جيهان جاو في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الجالية المصرية في فرنسا كبيرة وتتكون من العمال والأطباء والطلاب ، والجالية المصرية بفرنسا متميزة لانها تضم كوادر كثيرة".

وأضافت جيهان جادو:" هناك وعي كبير بين أبناء الجالية المصرية في فرنسا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

وتابعت جيهان جادو :" هناك وعي بمعنى كلمة وطن والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المصري "، مضيفا:" كافة فئات الجالية المصرية ستشارك بكثافة وسيكون هناك إقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

واكملت جيهان جادو :" نتوقع مشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية "، مضيفا:" نشهد إنجازات كثيرة في مصر في كافة القطاعات تم تنفيذها في مصر ".

ولفتت جيهان جادو :" هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بالمصريين في الخارج ويتم تقديم تسهيلات كثيرة للمصريين بالخارج ".