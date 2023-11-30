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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة الشيوخ : المصريون منتظر حسمهم الانتخابات الرئاسية بمشاركتهم بكثافة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، جزء مهم من العملية الانتخابية وهو أمر يتطلب حرص جميع المصريين علي القيام بالمشاركة.


وقال الجبلي، في تصريحات له، إن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدا، سيكون عليه دور كبير في حث باقي المصريين في الداخل علي المشاركة، لذلك أدعو كافة المصريين بالخارج للمشاركة وممارسة دورهم السياسي والدستورى، وعدم الالتفات إلي الأصوات المحبطة التى تقلل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة.


وتابع الجبلي،: لا توجد انتخابات محسومة مسبقا، ولكن المصريين هم من سيحسمون الانتخابات بمشاركتهم، في ظل وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة سوف تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التى تواجه البلاد.


وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المشاركة الكبيرة في الانتخابات تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي قوى، وكذلك تؤدي إلي الحفاظ علي ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية


 واختتم الجبلي تصريحاته،  بثقته في أبناء مصر بالخارج  أن يكونوا علي قدر كبير من الثقة والمسئولية، في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري وتحويله إلي عرسا ديمقراطيًا تحتفل به البلاد.


وينطلق في تمام التاسعة صباحًا غدا بتوقيت كل دولة، تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والذي سيستمر حتى يوم الأحد، حيث يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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