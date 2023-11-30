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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصرى: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية بالخارج واجب وطنى

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

دعا حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود جميع المصريين بالخارج  إلى الاقبال الكثيف أمام لجان الانتخابات للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام بدءا من غد الجمعة الأول من ديسمبر وحتى الأحد المقبل.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن المشاركة  فى الانتخابات الرئاسية  حق أصيل لكل مواطن، وضرورة وواجب وطنى، لاختيار قائد قادر على حماية مصر وأمنها القومى؛ واحباط المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأكد د. ممدوح محمود أن الشعب يتسم بالوطنية ويمتلك رؤية سياسية تجعله حريص على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ لكى يبعث رسالة للعالم بأن الشعب على قلب رجل واحد؛ خلف القيادة السياسية من أجل مستقبل الأجيال الجديدة.
وأوضح أن المصريين بالخارج سيكونوا خير سفراء لمصر؛ من خلال الإقبال الكثيف والاحتشاد فى مظهر حضارى مشرف أمام لجان الانتخابات  بمقر البعثات الدبلوماسية المنتشرة فى ١٢١ دولة حول العالم.

وأشار د. ممدوح محمود الى أن غرفة العمليات المركزية التى شكلها الحزب؛ تتواصل بشكل مستمر مع رؤساء وأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج؛ لحث المصريين على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ وتذليل جميع العقبات فى هذا السياق؛ مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة لتسهيل العملية الانتخابية؛ وتهيئة الأجواء أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة حيث تقف مؤسسات الدولة على مسافة واحد بين جميع المرشحين، فضلا عن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

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