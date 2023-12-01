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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسر المطاعم .. طريقة عمل بطاطس فارم فريتس

صدى البلد

إذا كنتي من محبي البطاطس التي تقدم في المطاعم والمعروفة باسم بطاطس  فارم نقدم لكي اليوم طريقة عمل بطاطس فارم فريتس:

طريقة  (  تخزين البطاطس  )

المكونات

كيلو بطاطس

زيت للقلي

اكياس  للتخزين

الخطوات

تقشر البطاطس وتغسل جيدا

تقطع البطاطس صوابع طويلة و سميكة  قليلا

يسخن زيت غزير

نضع البطاطس في طاسه الزيت الساخن .ولكن يجب عدم امتلاء الطاسه بالبطاطس حتي لا تصبح طريه

نقلي البطاطس نصف قليه او اقل لا تستغرق اكتر من 4 دقائق ونضعها في مصفاة  او نخرجها علي ورق ليصفي الزيت منها تماما

نضعها مفرودة علي ورق زبدة او اكياس بلاستيك  طبقات بين كل طبقة واخري فاصل من الاكياس وتدخل الفريزر حتي تتجمد نرفعها من بين الاكياس وتوضع في كيس التخزين وتوضع بالفريزر لحين الاستخدام

   اذا اردتي استخدامها فقط اخرجيها من الفريزر في زيت ساخن وتوضع به وهي مثلجه كما هي.

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