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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاتب علم المصريات لـ صدى البلد : حَب العزيز علاج عند الفراعنة

علم المصريات
علم المصريات

حَب العزيز أو نبات السعد من النباتات التى تحمل قيمة غذائية وصحية كبيرة للجسم، ويستخدم منذ أيام المصريين القدماء فى علاج الأمراض المختلفة وتقوية المناعة والذاكرة، بحسب ما قاله المؤرخ والمحاضر الدولي الدكتور بسام الشماع لـ صدى البلد ، إن بردية "أبيرس" الطبية الفرعونية، التي تعود إلى 1550 قبل الميلاد، تؤرخ لمعرفة المصريين باستخدام حب العزيز في علاج آلام البطن.

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وأضاف الشماع، في حديثه لـ"صدى البلد " أن البردية الفرعونية التي اشتراها جورج أبيرس من الأقصر (طيبة) في شتاء 1873-1874، وتوجد حاليا في مكتبة جامعة لايبتزج في ألمانيا، توضح أن حب العزيز يعتبر نبات من عائلة البردي و واحد من أقدم المأكولات في مصر القديمة، حيث تم اكتشافه على يد المصريين القدماء، حيث كانوا يستخدمونه كطعام منذ آلاف السنين، وذلك علي حسب ما قاله دكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو اتحاد الكتاب المصري وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

أن  المصريون القدماء كانو يطحنون حبوب حَب العزيز وتحويله إلى دقيق، ومن مميزاته أنه خالٍ من الجلوتين وهي المادة التي إذا استبعدناها ستؤدي إلى تحسين الحالة الصحية خاصة لبعض المرضى الذين لديهم حساسية من هذه المادة، ومن الممكن استخدامها كبديل للدقيق في صنع الخبز والكيك والبسكوت وأشياء أخرى كثيرة.

لم يعد حَب العزيز منتشرا كما كان في الفترة الماضية، فقديماً كانوا يستخدمونه على نطاق واسع ويضيفون عليه بعض الإضافات منها العسل الأبيض فلم يكن لديهم سكر في ذلك الوقت، حيث كانوا يطلقون عليه اسم بالهيروغليفية ألا وهو «UAEH»، والجدير بالذكر أن كيكة حَب العزيز مرسومة وملونة بدقة على جدار بمقبرة الوزير القوى المسمى «رخميرع»، وهي مقبرة رقم 100 بوادي النبلاء بمحافظة الأقصر، والمنظر في مقبرته يوضح بجلاء المراحل المفصلة لعمل هذه المأكولة اللذيذة والشهية.

ويوجد حَب العزيز في مناطق محدودة في مصر منها طنطا، والعجيب أن إسبانيا صنعت منه مشروبا شهيرا في بلادهم وأطلقت عليه اسم «شوفا Choufa».


كما أشار  الشماع إلى هناك دراسة نشرت في 2014 بدورية bayero journal of bure and applied sciences، أكدت علي احتواء نبات حب العزيز  على العديد من العناصر الغذائية، منها بروتين خام، وألياف، والعديد من المعادن مثل الكاليسوم، صوديوم، بوتاسيوم، ماغنسيوم، منجنيز، فوسفور، حديد، والنحاس.

الأمراض المناعة

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