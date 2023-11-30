تجاوز الأزمات العالمية|كاتب صحفي: الرئيس السيسي حريص على استمرار كل الإستراتيجية التنموية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ماهر عباس، إن جهود الدولة المصرية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز كل الأزمات العالمية منذ جائحة كورونا، إلى الوصول لـ الحرب الأوكرانية الروسية، ثم الوضع فى غزة، فكل هذا يؤثر بالتأكيد على مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي ماهر عباس، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي حريص على أن تكون كل الإستراتيجية التنموية تستمر، وكيف نواجه مثل تلك الأزمات للمحافظة على تسهيل الخدمات للمواطن المصري وتوصيل حماية المواطن إجتماعيا وثقافيا.

وتابع الكاتب الصحفي ماهر عباس، أن الرئيس السيسي يقوم بجولاته دائما على المشروعات بنفسه، وهذه متابعة يومية وأسبوعية، لافتا إلى أن هذا دليل أن الرئيس يقف بنفسه على الأشياء.