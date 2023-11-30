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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

اسعار الدولار والعملات
اسعار الدولار والعملات

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".


 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و 33.77 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.05 جنيه للبيع، و38.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.29  جنيه للبيع، و99.93 جنيه للشراء .

أسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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