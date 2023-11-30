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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

صدى البلد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن فرص تحول الهدنة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية ليست بعيدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون الهدنة دورية، ويتم تجديدها.

حديث حول الهدنة 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن هناك مناخ جديد يتشكل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال الضغوطات الأمريكية والتحركات المصرية والقطرية، وهذا الأمر يشير إلى انفراجة في الأزمة.


وأكد، أن هناك سعي للهدنة الدورية، متابعا: "كان الاتفاق في البداية بأن يكون في هدنة يوم بيوم، ويتم تجديدها بشكل يومي، وهذا الأمر يسير بشكل جيد حتى الآن ونحن بالفعل ماضون في هذا الاتجاه، وحتى نصل إلى وقف إطلاق نار دائم نحتاج إلى مزيد من الضغط على الطرفين".


وأوضح، أن عمليات التهديد المباشرة من الجانب الإسرائيلي الهدف منها تحسين شروط التفاوض، وهذا أمر متوقع،  وبالرغم من التهديدات الإسرائيلية لدينا الفرصة بأن تستمر الهدنة، وتكون دائمة ولكن تدريجيا ومرحليا لعدة أيام.


وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة في الداخل، وكل التخوفات من تفكك الائتلاف والحكومة، لأن هناك تهديدات بأنه إذا ذهب بنيامين نتنياهو إلى التهدئة الكاملة سيتم تفكك الائتلاف والحكومة، ولذلك فإن وقف إطلاق النار يتم ولكن بشكل تدريجي.

طارق فهمي الهدنة غزة فلسطين جهود مصر كل الزوايا

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