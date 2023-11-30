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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الإفراج عن الجنود الأسرى لدى حماس

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال عضو في الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لمناقشة إطار مختلف للإفراج عن الرجال والجنود الذين تحتجزهم حماس، طالما استمرت عمليات الإفراج هذه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال دانون: “تريد حماس وضع شروط جديدة للرجال والجنود الإسرائيليين”، مضيفًا “أننا قريبون من نهاية المرحلة الحالية من الصفقة”.

واضاف: “أنهم يريدون معادلة مختلفة.. والآن لدينا رهينة إسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين، وهم يريدون محاولة تغيير هذه النسبة. وطالما أنهم يستطيعون توفير الرهائن، فنحن على استعداد للتحدث”.

ودانون هو الممثل الدائم السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال إنه لا يعتقد أن حماس ستطلق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم لأن الحركة تعتبرهم أوراق مساومة من أجل إنهاء الحرب عن طريق التفاوض.

وأضاف دانون: “أن وزير الخارجية الأمريكي يشارك الحكومة الإسرائيلية وجهة النظر القائلة بضرورة وجود نظام جديد في غزة… لكن شركائنا الدوليين مهتمون بما يأتي بعد حماس أكثر منا. إسرائيل تضع طاقتها في مواصلة هذه الحرب وهزيمة العدو أولا”.

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