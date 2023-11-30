أفضل صيغ الاستغفار لزيادة الرزق ليلة الجمعة.. أدركها بـ5 كلمات قبل الفجر

الاستغفار في الليل أحد ثلاثة أعمال بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بالتزامن مع موعد النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، حيث إجابة الداعي والسائل والمستغفر.

سبحان الله قدر ذات الله

وفي جواب هل يجوز التسبيح أو الاستغفار أو الذِّكْر بقدر ذات الله، مثل قولك: سبحان الله قدر ذات الله أو بقدر عظمة ذات الله العظيم- في كل لمحة ونفس، عدد ما في علم الله العظيم، صلاةً دائمةً أو تسبيحًا أو ذِكْرًا دائمًا بدوام الله العظيم؟، قال الأزهر الشريف: الأمر في الأذكار واسع، فللإنسان أن يذكر ربه بأي صيغة كانت ما دامت سائغة في اللغة، ولم ينه عنها النبي عليه الصلاة والسلام، غير أننا ننصح باتباع الألفاظ الواردة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ لما في ذلك من بركة اتباعه والاقتداء به، وعليه: فما ورد مِن صيغةِ التسبيح لا حرج فيها، وإن كان الاتباع أولى، والله أعلم.

أفضل صيغ الاستغفار لزيادة الرزق

وأورد الدكتور محمد داود المفكر الإسلامي أفضل صيغ الاستغفار لزيادة الرزق، وذلك من خلال البث المباشر لصدى البلد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي كالتالي:

1- قال النَّبي صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنِّي لأستغفرُ اللَّهَ في اليومِ سبعينَ مرَّةً.

2- من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي

3- يقول أحد الصحابة: إِنَّا كنَّا لنعدُّ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المجلسِ يقولُ ربِّ اغفر لي وتب عليَّ إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الغفورُ مائةَ مرَّةٍ.

4- عن أَبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله ﷺ: عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم متَّفَقٌ عليهِ.

6- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم وليس فيه ذكرعشر مرات.

كيف تحل عليك بركة الاستغفار؟

كيف تحل عليك بركة الاستغفار؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي الأستاذ بجامعة قناة السويس، من خلال البث المباشر عبر صفحة صدى البلد بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال في بيان فضل الاستغفار، إنه قد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو الجدب فقال له: استغفر الله، وجاءه رجل ثانٍ يشكو الفقر، فقال: استغفر الله، وجاءه ثالث يشكو العقم، فقال: استغفر الله، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ﴾ [نوح 10-12]".

وقال داود هذه بركة الاستغفار، إن سيدنا نوح عليه السلام، يؤكد لنا أن الحق سبحانه وتعالى كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا كالمطر، مبينًا أن المال هو كل ما يتملك وليس فقط الأوراق التي نتعامل بها،

وأوضح أن الذنوب أكبر عائق وأكبر حجاب يمنع فضل الله سبحانه وتعالى، والذي يزيلها هو الاستغفار، شيء يستطيعه كل الناس، من أيسر أسباب الاستغفار، والذي يستطيعه الكل سواء غني أم فقير، عالم أم جاهل، ورغم أنه شيء يسير فله نتائج عجيبة.