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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء البرد الشديد للفقراء .. توجيه مهم من النبي في الشتاء |تعرف عليه

دعاء البرد
دعاء البرد

دعاء البرد الشديد للفقراء، يحتاج الكثير من الفقراء في البرد الشديد لغطاء أو طعام وأبسط صور الدعم التي يقدمها المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب  الدعاء وورد في الحديث الشريف عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان إذا جاء الشتاء قال : يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا ، وقصر النهار لصيامكم فصوموا  وعن الشتاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة  رواه أحمد   وعلى كل مسلم اقتناص أيام الشتاء في دعاء البرد الشديد للفقراء ومساعدة المحتاجين والصيام وقيام الليل.. وننصح كل مسلم بتكرار دعاء البرد الشديد للفقراء.

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ويستحب في دعاء البرد الشديد للفقراء أن نقول اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد.


- نستودعك كل من لا مأوى له ، نستودعك كل من لا لباس له.. نستودعك كل مبتلي وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسى.


-اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له.. اللهم فى هذا البرد القارس ، نستودعك كل من لا مأوى له ، وكل من لا لباس له ، وكل من لا دفء له ، وكل من لا معيل له ، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح ، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة ، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.


-اللهم كن لعبادك الفقراء الضعفاء، اللهم إنهم جائعون فأطعمهم من فضلك ونعيمك وبرحمتك وتكرمك، اللهم إنهم عطشى فاسقهم من فضلك ونعيمك وبرحمتك وتكرمك.


-اللهمَّ يا ربَّ العالمين يا ذا القوة المتين، اللهم ارزق عبادك الفقراء وافتح عليهم خزائنك التي لا تنفد أبدًا، اللهمَّ أذهب عنهم الجوع والعطش والتعب والطوى، واحفظهم بحفظك واكلأهم بعين رعايتك، واجعلهم من عبادك السعداء في الدنيا والآخرة.


-اللهم أطعم كل جائع فقير، لا يقوى على الحصول على الطعام، وليس له في الدنيا قريب ولا صديق، ولا زميل ولا حبيب، اللهم كن له المعين والسند، إنك خير يا مسؤول، يا من أطعمت يونس في بطن الحوت، أطعم الفقراء والمحتاجين يا كريم.


-ونقول أيضًا في دعاء البرد الشديد للفقراء اللهمَّ يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الله لا إله إلا أنت الغنيُ ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث وارحمنا، اللهم اجعل ما أنزلت علينا قوةً وبلاغًا إلى حين يا رب العالمين، واللهمَّ كن لإخواننا الفقراء والمعذبين في كل مكان يا حنَّان يا منَّان.


-سبحانك اللهمَّ وبحمدك تباركت أسماؤك وتقدس ذكرك وعلا شأنك العظيم، يا ربنا يا هازم الأحزاب ومجرى السحاب ويا من يقول للشيء كن فيكون،  اللهم ارفق بالفقراء والمحتاجين من عبادك المسلمين، فليس لهم سواك يا كريم، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وأكرمهم بكرمك يا عظيم يا حنان يا منان.


-  اللهم احرسهم من الرياح وما أوتيت به، ومن شدة برد الشتاء وما جاء به، فهم عبادك بحاجة إليك، اللهم فرج كربهم وداوي مرضاهم وأصلح أحوالهم وألف بين قلوبهم وأغنهم بحلالك عن حرامك يا رب العالمين.

دعاء عند نزول المطر


علم الشرع الشريف كل مسلم عند نزول المطر أن يردد عدد من الأدعية المستحبة التي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم  ، ونصحت دار الإفتاء المسلم أن يستغل ليل الشتاء الطويل في قيام الليل والأعمال الصالحة ، خاصة وأن الشتاء يطول فيه ليله ويقصر فيه النهار للصيام ، وعلمنا الشرع أدعية تقال للحر الشديد ودعاء للبرد الشديد ولما تسقط المطر علمنا دعاء عند نزول المطر .
وعند نزول المطر نقول اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنَّا نسألك خير ما أنزلته إليها وخير ما فيه، وخير ما أرسلَ به، اللهم احفظ عبادك الفقراء من برد الشتاء، واملأ قلوبهم دفئا بحبك وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
-ويستحب دعاء عند نزول المطر أن نقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
-اللهم يا ربَّ العالمين أنزل الدفء والأمان والسلام على قلوب عبداك الفقراء، اللهم قِهم شرَّ البرد والتعب والهمِّ والغم والفقر، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وإلى غيرك لا تكلهم يا الله.
-يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهمَّ أحفظ إخواننا الفقراء المعذبين، وأبعد عنهم البرد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم وقاء من كل سوء، واجعلهم من الآمنين المطمئنين السالمين الغانمين.
-ربنا احفظنا واحفظ إخواننا من الفقراء، الذين لا يجدون ما يستدفئون به، الله يسر أمورهم وحنن عليهم عبادك، وارزقهم من حيث لا يحتسبون، حتى يتقوا برد الشتاء والجوع والتعب والهم يا كريم.
-اللهم إنَّا نسألك خيرَ ما أنزلت إلينا وخيرَ ما فيه، وخيرَ ما أرسلَ به وأعوذ‎ ‎بك من شرِّه يا ذا الجلال والإكرام، وشر ما فيه يا كريم، وشرِّ ما أرسِلَ به، واللهمَّ لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك يا كريم، وعافنا قبل ذلك بعافيتك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا رب أنزل الدفء على عبادك الفقراء الضعفاء يا كريم.
-اللهم أنت حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة والجبروت، اللهم أنقذ عبادك المسلمين في كلِّ مكان من قرس البرد وقساوة فصل الشتاء، اللهم كن لهم عونًا ومعينًا ونصيرًا، اللهم ربنا جلَّ ثنائك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سا قوي يا عزيز.
-اللهم إنَّ عبادك الفقراء والأيتام بحاجة إليك، اللهم أنت وكيل كل شيء وخالق كل شيء، خلقتهم فارزقهم وأطعمهم واسقهم واكسهم واحفظهم من شر البرد ومن شرد كل ذي شر يا أرحم الراحمين.
-اللهم أنت أوصيت بالأيتام خيرًا، وأوصى رسولك صلى الله عليه وسلم بهم خيرًا، فكن لهم خير معين وحفيظ، اللهم احفظهم من الشرور وشدة البرد وعناء الفقر يا أرحم الراحمين، نحن وهم ضعفاء وفقراء إليك، كن معنا ومعهم، واحفظنا واحفظهم بحفظك يا أكرم الأكرمين.
-ربنا لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم كن لفقرائها وكن لأيتامنا، عجزنا عن مساعدتهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ورحمتك أوسع لهم، اللهم لا تعذبنا بوجودهم فقراء وجائعين ومتعبين بيننا، أكفهم وأغنهم من فضلك، وأبعد عنهم ما يسوؤهم يا أرحم الراحمين.

دعاء البرد الشديد للفقراء دعاء البرد دعاء عند نزول المطر

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