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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غياب أسعد فضة عن تكريمه في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

صدى البلد

غاب الفنان السوري أسعد فضة عن تكريمه في حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي رغم الإعلان عن موعد وصوله منذ أيام.

وظهر الفنان أسعد فضة في فيديو يشكر فيه إدارة المهرجان على اختياره لتكريمه لكنه لم يتمكن من الحضور لأسباب موضوعية بحسب وصفه، دون ذكر المزيد من التفاصيل

يختتم اليوم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي فاعليات دورته الثامنة ، والتي أقيمت في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، وبحضور لفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب .

ويقدم حفل ختام المهرجان الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح ، وسيتضمن الحفل فقرة فنية نتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فاعليات المهرجان ، كما سيتضمن الحفل فيلم قصير عن مكرمين حفل الختام ، وكذلك فيلم قصير عن حصاد الدورة الثامنة للمهرجان .

كما يتم تكريم لجان المهرجان خلال الحفل ، وكذلك تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام ، والإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة الثامنة ، وجوائز الدورة الثامنة للمهرجان ،بالإضافة لبعض المفاجأت التي سيتم الإعلان عنها .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة  اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

إدارة المهرجان الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين الكيلاني الدورة الثامنة الفنان والمخرج مازن الغرباوي الفنان السوري

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