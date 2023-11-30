أول تعليق من جيش الاحتلال بعد وقوع انفجار في جنوب إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في وقت سابق من هذا المساء بعد رصد جسم مشبوه في نتيفوت بجنوب إسرائيل.

وأوضح هاجاري في إفادة صحفية: “تم تفعيل تنبيه في المناطق المفتوحة فقط، وفقا للبروتوكول والحادث قيد التحقيق”.

وأفاد سكان منطقة نتيفوت أنهم رأوا انفجارا في السماء.

وكانت قناة “الميادين”، أعلنت أنه تم اعتراض صاروخي في نتيفوت وسديروت حيث يتم التحقق مما إذا كان السبب يتعلق بمسيرة.

أفادت شبكة قدس الإخبارية أنه سمع دوي انفجارات في "غلاف غزة".

ومنذ قليل، قال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على الفور.

وأوضح هاجاري، في إفادة صحفية، أن “ الجيش الإسرائيلي مستعد للهجوم في أي وقت، في جميع القطاعات والساحات”.

وعن محاولة مواصلة الهدنة غداً، قال هاجاري: "خلال الليل أصررنا على تنفيذ الخطوط العريضة لعودة النساء والأطفال، وسيحدث الشيء نفسه غدا.. المفاوضان، قطر ومصر، ملتزمان بتنفيذ الاتفاق حتى تستمر الهدنة. غدا أيضا، هناك قواعد: النساء والأطفال هم الخطوط العريضة المتفق عليها، ويجب الوفاء بها”.