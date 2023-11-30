بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استئناف الهجوم على غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن الجيش مستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على الفور.

وأوضح هاجاري، في إفادة صحفية، أن “ الجيش الإسرائيلي مستعد للهجوم في أي وقت، في جميع القطاعات والساحات”.

وعن محاولة مواصلة الهدنة غداً، قال هاجاري: "خلال الليل أصررنا على تنفيذ الخطوط العريضة لعودة النساء والأطفال، وسيحدث الشيء نفسه غدا.. المفاوضان، قطر ومصر، ملتزمان بتنفيذ الاتفاق حتى تستمر الهدنة. غدا أيضا، هناك قواعد: النساء والأطفال هم الخطوط العريضة المتفق عليها، ويجب الوفاء بها”.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا توجد تأكيدات حتى الآن على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “الولايات المتحدة لا تؤيد فكرة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتؤيد فقط الهدنة”.

وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن هناك مساعي لتجديد الهدنة غدا، مشيرة إلي أن هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.