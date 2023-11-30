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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: المسلمون في أوروبا يتعرضون للخطر وتصاعد التهديدات ضد المساجد

صدى البلد

دعا مسؤولون مناهضون للعنصرية في جميع أنحاء أوروبا وكالات إنفاذ القانون إلى البقاء في حالة تأهب لجرائم الكراهية ضد المسلمين، الإسلاموفوبيا، و"عدم ادخار أي جهد" لحمايتهم، في أحد التصريحات الأولى التي تهدف إلى معالجة تزايد كراهية الإسلام وسط الحرب الإسرايئيلة علي غزة.

ويشير البيان، الذي وقعه ممثلون من 10 دول أوروبية بالإضافة إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إلى العدد المتزايد من جرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتهديدات للحريات المدنية التي استهدفت المجتمعات الإسلامية واليهودية في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الأخيرة. 

وجاء في التقرير أن كلاهما "أصبحا هدفين لهجمات جسدية ولفظية"، حيث يشعر الناس "بالمزيد من عدم الأمان والتهديد، عبر الإنترنت وخارجه"، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي معرض حديثها عن الإسلاموفوبيا على وجه الخصوص، قالت المجموعة إنها "تشعر بقلق عميق" على المسلمين.

وأضافت: "مثل هذه الظواهر، إذا لم تتم معالجتها، يمكن أن تهدد التماسك الاجتماعي داخل مجتمعاتنا ويمكن أن تعرض المجتمعات الضعيفة لمزيد من الأضرار".

يأتي هذا البيان مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء القارة، مما ترك المسؤولين يتدافعون لاحتواء ارتفاع جرائم الكراهية التي شملت محاولة إحراق كنيس يهودي في برلين وأكثر من 1000 عمل معاد للسامية في فرنسا. 

وأشار المسؤولون في البيان الذي نشر أمس الأربعاء إلى أن "معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين أمران يستحقان الشجب على حد سواء".

من جانبها، أعربت المجتمعات الإسلامية عن مخاوفها بشأن تصاعد الأعمال العدائية في الأسابيع الأخيرة. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المجلس الإسلامي الفرنسي لوسائل الإعلام إنه تلقى 42 رسالة تحتوي على تهديدات أو إهانات في شهر أكتوبر وحده. وأضاف أن المساجد تم استهدافها أيضًا، حيث تلقى 17 منها رسائل تهديد وتم تخريب 14 منها.

اوروبا غزة الجارديان

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