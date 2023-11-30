البيت الأبيض : لا تأكيدات حتى الآن على تمديد الهدنة في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إنه لا توجد تأكيدات حتى الآن على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “الولايات المتحدة لا تؤيد فكرة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتؤيد فقط الهدنة”.

وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن هناك مساعي لتجديد الهدنة غدا، مشيرة إلي أن هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.

وقالت القناة الـ12 العبرية، “هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستنجح أم لا، وقد يستأنف القتال صباح الغد”.