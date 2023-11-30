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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 ساعات سفر.. بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى تنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز، التي تجمع الفريقين مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.


 

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