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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 1- ديسمبر-2023 .. لديك فرصة للحصول على دخل

برج الحوت
برج الحوت

مولود برج الحوت من الشخصيات الحساسة الرومانسية بشكل كبير وإيجابي لا يمكن أن يخلق مشاكل بينه وبين شريك حياته شخص عاقل يدير العلاقة بعقلانية .

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023: لديك روح المغامرة لكن ثق بنفسك

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 26 -11-2023: استمر في الابتكار والأفكار والإبداع


برج الحوت في حظك اليوم الجمعة 2- ديسمبر-2023


يمتلك مولود برج الحوت مهارة الإدارة بالحوار يمتلك قدر كبير من الذكاء العاطفي والعملي قادر على ادارة علاقاته الاجتماعية والعام يجيد حل المشاكلات بسهولة
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم مهنيا
خلال الفترات المقبلة ويمكن أن تأتي لك العديد من الفرص فحاول أن تستغل الفترات المقبلة وتخلص من التوتر وتناقش مع مديرك في الامور التي تشتغل تفكيرك
برج الحوت اليوم ماليا
برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا
التعاون والمشاركة مع شريك حياتك من أفضل الخطوات التي تساعد على استمرارية العلاقة بينك وبين شريكك أيضًا تحلى بالهدوء عند مناقشة أي شيء يخص المستقبل بينكم

برج الحوت حظك اليوم صحيا
حاول أن تعتني بصحتك خلال الفترات المقبلة وتخلص من القلق والضغط النفسي من الافضل ممارسة التمارين مثل اليوجا والسباحة

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن الفترات المقبلة يمكن أن تكون من أفضل فترات حياته في الرومانسية وتحسن في الحالة المزاجية يمكن أن يلتقي بحب جديد

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت

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