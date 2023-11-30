سفير مصر بنيوزيلندا: 7 آلاف مواطن مستعدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية

أكد السفير جورج عازر سفير جمهورية مصر العربية فى نيوزيلندا، بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية، والسفارة المصرية فى ويلينجتون استعدت لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

حديث حول الانتخابات

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "ON" إن السفارة استعدت للانتخابات الرئاسية على عدة مستويات، تضمنت تجهيز المكان للتصويت، ثم الوسيلة التي سيتحرك بها المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية بشكل مبسط حتى لا يتحملوا اي عناء.

كما أشار السفير المصري، إلى أنه تم الاستعداد من خلال المستويات الأخرى، مؤكداً ترحيب السفارة بالمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وواصل: "يمكن للمصريين في نيوزيلندا التصويت من خلال الباسبور المميكن الساري، او بطاقة رقم قومي سارية او غير سارية"، مشيراً إلى أنه يوجد ما بين 5 لـ 7 آلاف مواطن مصري جاهزون للإدلاء بأصواتهم، ونسب التصويت ستكون في أكبر أيامهم خلال الإجازة الأسبوعية، لأن بعض المواطنين قد يضطرون للسفر بالطائرات للإدلاء بأصواتهم .