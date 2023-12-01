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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة:التقدم في العلاقات بسبب إرادة كلا من الرئيس السيسي وأردوغان

صدى البلد

قال  السفير صالح موطلو شن، أمس الخميس، إن العلاقات مع الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية قد شهدت تطورات كبيرة وبشكل خاص مع مصر.
 

وجاء ذلك خلال الاحتفال بخلال بمناسبة الذكري السنوية لتأسيس الجمهورية والمقام يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر.

ولفت إلى إن هذا التطور والتحول الجذري والتقدم في العلاقات هو في إطار الإرادة المتقابلة لكلا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان كما يتناسب مع تطلعات الرأي العام في كلا البلدين.

وفي هذا الإطار أوضح السفير شن، أن العلاقات المصرية التركية شهدت تحولات وتغييرات كبيرة خلال العام الماضي كما أن كلا البلدين الشقيقين وبعد تطبيع العلاقات بدأت في تطوير تعاون أعمق يتطلع إلى الأمل في كافة المجالات .

وأكد موطلو شن، أن تركيا بمناسبة الذكري السنوية لتأسيس الجمهورية حققت الكثير من المكتسبات والنجاحات في الصناعة والتجارة و الثقافة والفن وكافة المجالات الاخري مشيرا إلى أن تركيا باقتصادها وتكنولوجياتها أخذت مكانا بين الاقتصاديات المتقدمة في العالم في كافة المجالات.

وأشار إلى وجود تعاون بين البلدين في التجارة والفن والثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والعديد من المجالات الأخرى و وجود إمكانيات كبيرة لتطوير هذا التعاون بما يساهم في خدمة رفاهية ومنفعة كلا البلدين.  


وأفاد أن العلاقات مع الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية قد شهدت تطورات كبيره بفضل الأمة التركية وبشكل خاص السياسة القومية المستقلة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العشرين العام الماضيين.

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