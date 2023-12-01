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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود بكر حجازي كان الأول عام 1965..أسامة الشعت يكشف الفرق بين الأسير والسجن

فلسطين
فلسطين

قال أسامة شعت، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصطلح أسير برز عام 1967م وتحديداً بشكل دقيق عندما بدأت الثورة الفلسطينية انطلاقة الأولى، مضيفاً أن الجميع يعلم أن الأحتلال الإسرائيلي بدأ عام 1948م.

وأضاف «شعت» من خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” على "أي تي سي" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أن الانطلاق الذي قاده الجيش المسلح الذي بدأ بقيادة ياسرعرفات وكان أول أسير محمود بكر حجازي عام 1965م، وهي كانت أول عملية في تاريخ الثورة أثناء عملية فدائية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن سميا يوم 19 أبريل بالأسير الفلسطيني نسبة لمحمود بكر حجازي، لافتاً إلى أن التوضيح بين كلمة أسير وسجين وتختلف المسميات من دولة لآخرى ولكن كلمة أسير تنطبق على أسير الحرب.

شعت أسير الثورة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي سجين

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