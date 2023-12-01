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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: العالم في امتحان أخلاقي بعد مرور 7 عقود على العدوان

قطاع غزة
قطاع غزة

أشاد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بموقف مصر وشعبها الداعم للقضية الفلسطينية لافتا إلى أن الشعب المصري وقيادته لا ينتظرون الشكر على ما قدموه للفلسطينيين لأنه هذا الواجب جزء من عقيدة الشعب والقيادة المصرية الذي يعتبر فلسطين قضيته الأولى والمقدسة على مر كل العقود الماضية.

أضاف محمود الهباش، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفت سدا منيعا في وجه مؤامرة تهجير سكان قطاع غزة التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمريرها، مشيدا أيضا بالموقف الأردني والعربي الداعم للقضية الفلسطينية.

تابع، مصر تقود كل الحراك الداعم للقضية الفلسطينية ووقف العدوان المجنون على قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر سارعت من اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

استطرد مستشار الرئيس الفلسطيني، العالم الآن في امتحان أخلاقي وقانوني بعد مرور 7 عقود من تعرض الشعب الفلسطيني للظلم والإجحاف والتنكر لحقوقنا والعدوان الإسرائيلي وما زلنا محرمون من ممارسة حقوقنا، ويجب على العالم أن ينفذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانوني الدولي وعليهم أن يحترموا قرارتهم رغم أنها إجحافها لأنها لم تعطينا حقوقنا إلا على 22% من وطننا التاريخي.

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