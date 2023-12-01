أشرف زكي:الفن المصري يغزو السوق الهندي وخطوة نجاح في الأسواق العالمية

توقيع عمل 1000حلقة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،"من زمان احنا مسمعناش أخبار حلوة"، مضيفاً أن الفن المصري يغزو السوق الهندي، وهذا سبب سعادة ل الفنانين المصريين وهي بداية خطوة نجاح كبير في الأسواق العالمية.



وأضاف « أشرف زكي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على "سي بي سي" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الشعب الهندي يدخر الكثير من النقود لمشاهدة الأفلام في السينما، موضحاً أن الفن في الهند شئ هام جداً



أشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه توقيع عمل 1000 حلقة تغزو السوق الهندي هي بداية ننحني تقديراً واحتراماً للشركة المتحدة ونتمنى المزيد من غزو الأسواق العالمية ، لافتاً إلى أن أتمنى الفن المصري يغزوا أسبانيا وكوريا وجميع البلاد.