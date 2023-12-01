كان لديهم إيمان عالي بالإله..محمود سعد يكشف أسرارا لا تعرفها عن الفراعنة

قال الإعلامي محمود سعد، إن مقبرة الملك أوناس التي تم اكتشافها عام 1881 لم يجد العالم ماسبيرو بها شئ مضيفاً ولكن وجد بها الأهم من الآثار وهي الكلمة وأقدم كلمة مسجلة "ويني" وتعني يعبر وكلمة "ودجا" وتعني الذهاب وكلمة "باجي" تعني ينام.



وأضاف «محمود سعد » خلال تقديمه لبرنامج “باب الخلق” على قناة "النهار" أن الفراعنة كانت تعتقد أن بعد الموت تذهب الروح إلى 42 قاضيا على رأسهم أزوريس يحاكموه على ما فعله في دنياه وهكذا كانت الرؤية، مضيفاً أن مصر هي التاريخ والأفكار والحياة.





أشار الإعلامي محمود سعد، إلى أن الفراعنة كان لديهم إيمان عالي بالإله ولديهم الكثير من اليقين بالخلد في الدنيا والعودة إلى الحياة من جديد.