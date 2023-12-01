حكايات بنت البقال| عارفة عبد الرسول تكشف أسرار حياتها لأول مرة.. فيديو

أشتغلت مع والدي وعندي 3 سنوات

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها عملت مع والدها في سن صغير 3 سنوات، موضحة أن والدها بقال كبير ومشهور في منطقة سوق الحضرة بمحافظة الإسكندرية، والمحل كان مساحته كبيرة وبه 4 أبواب.



وأضافت «عارفة عبدالرسول» خلال لقائها ببرنامج “باب الخلق” على قناة "النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد"، أن البقالة كانت شاقة جداً وكان برميل الزيت 100 كيلو، موضحة أن جميع السلع كانت غير معلبة مثل الأن.".



وأردفت «عارفة عبدالرسول»: "أنا ملعبتش ومتمرجحتش وكانت حياتي كلها بين أربع أبواب المحل"،مضيفة : "أنا كنت أذهب إلي المدرسة وبنجح، "يوم امتحان الثانوية العامة عملت نفسي مغمى عليا الساعة 11 بليل عشان أبويا يسيبني أروح البيت انام".