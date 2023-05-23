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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عارفة عبد الرسول: والدي هو من أطلق علي هذا الاسم.. فيديو

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها تريد تجسيد شخصية راقصة أو مدمنة أو مجنونة، مشيرة إلى أنها تريد القيام بأدوار غير تقليدية ولم يفكر فيها أحد من قبل، ومن الممكن أيضا أن تقوم بدور مديرة مدرسة تتعاطي المواد المخدرة داخل حمام المدرسة.

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وأضافت "عارفة عبد الرسول" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن والدها هو من أطلق اسم عارفة لأن هذا اسم عارفة هو اسم جدتها، موضحة أنها كانت لا تحب هذا الإسم وحزينة جدا بسببه في البداية.

وتابعت عارفة عبد الرسول، أن جميع أفراد عائلتها يعرفونها باسم ميرفت، مشيرة إلى أن الفنان علي الحجار كان دفعتها في المعهد.

الفنانة عارفة عبد الرسول الفنان علي الحجار برنامج واحد من الناس عارفة عبد الرسول مواد المخدرة واحد من الناس

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