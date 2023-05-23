عارفة عبد الرسول: وحيد سيف هو سبب دخولي للفن.. فيديو

قالت الفنانة عارفه عبد الرسول، إنها كانت تقف بجانب والدها في محل البقالة الخاص بهم، وبعد فترة طلب والدها منها تغير هذا المجال بسبب أنه شعر بالتعب من هذا المجال، فاقترحت عليه بأن تقوم بتغير نشاط البقالة الي كوافير حريمي، وبالفعل ذهبت لتعمل كوافيره بدون أجر لمدة عام كامل حتي تتقن هذه الصنعة.

وأضافت "عارفة عبد الرسول" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها عملت مندوبة لدي شركة تأمين في بداية حياتها العملية بعد تخرجها من الكلية ومن ثم انتقلت الي محل بيع حلويات وبعد ذلك عملت في مطعم الإخلاص الشهير بالاسكندريه.

وتابعت عارفة عبد الرسول، أن الفنان وحيد سيف هو سبب دخولها لمجال الفن عندما كان يقوم بتصوير وعرض مسرحية في الإسكندرية وهناك فنانة مشتركه معه في العرض ولكن معها تصوير في القاهرة ولكن عادت هذه الفنانة للعرض مرة أخري وطلب منها وحيد سيف أن تقف في شباك بيع التذاكر، وبالفعل قامت بالوقوف في الشباك.